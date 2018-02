Per l' avvocato Maximiliano Granata | ' Il Grande Mauro Mellini | mi conosce molto bene'

Federcalcio - tra gli uomini del commissario Angelo Clarizia - avvocato Per Consip e Consorzio Venezia Nuova : Tanti uomini Coni, un paio di volti noti del pallone senza grande esperienza alle spalle. E soprattutto un potente avvocato, Angelo Clarizia, che ha svolto consulenze milionarie per Consip, lavorato per Expo e per il Consorzio Venezia Nuova travolto dall’inchiesta Mose. Ora avrà un ruolo centrale nelle sorti della Federcalcio, tanto più visti i compagni d’avventura. Eccolo il nuovo corso del pallone italiano voluto da Giovanni Malagò. Dopo il ...

OLINDO E ROSA/ Strage di Erba - respinto esame sui rePerti mai analizzati : l'avvocato - "andremo in Cassazione" : OLINDO e ROSA: i coniugi condannati all'ergastolo per la Strage di Erba vedono ridotte al lumicino le speranze di una revisione del proccesso. I giudici dicono no all'analisi dei reperti(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:03:00 GMT)

Liste Liberi e uguali : ci sono l'Arci Miraglia e l'avvocato Besostri. Per il resto i big da D'Alema e Bersani : Per la prima volta Liberi e uguali, formazione di sinistra, partecipa alle elezioni politiche. In vista del 4 marzo sono state depositate le Liste dei candidati. Con molte conferme e qualche novità.Tra i nomi, c'è chi scende in campo per la prima volta come Filippo Miraglia, vicepresidente dell'Arci, candidato nel collegio Lazio 1 e per il plurinominale nel collegio Lombardia 4; l'avvocato Felice Besostri, noto per la sua battaglia ...

L'anti-Renzi del M5s a Firenze è un ex Pd : Nicola Cecchi - avvocato - iscritto fino al 2016 - attivo nella campagna Per il sì al referendum : Cinquantacinque anni, avvocato, vice presidente vicario dell'assemblea 'Toscani nel Mondo', Cecchi ha avuto la tessera Pd 2016 nel circolo 'Oltrarno' di Firenze. E ha fatto campagna per il sì al ...

L'anti-Renzi del M5s a Firenze è un ex Pd : Nicola Cecchi - avvocato - iscritto fino al 2016 - attivo nella campagna Per il sì al referendum : Nicola Cecchi, il candidato del M5s nell'uninominale di Firenze 1 per il Senato, cioè colui che dovrà sfidare Matteo Renzi nella sfida diretta di collegio, è un ex iscritto al Pd. Cinquantacinque anni, avvocato, vice presidente vicario dell'assemblea 'Toscani nel Mondo', Cecchi ha avuto la tessera Pd 2016 nel circolo 'Oltrarno' di Firenze. E ha fatto campagna per il sì al referendum costituzionale, come si può ...

Silvio Berlusconi - la clamorosa umiliazione Per Veronica Lario : l'avvocato Cristina Rossello candidata con Forza Italia : Una sorpresa pazzesca nelle liste di Forza Italia : a Milano, nel collegio del centro storico della Camera, Silvio Berluscon i è seriamente tentato di candidare Cristina Rossello , secondo l'...

Caso Anna Frank/ Lazio multata Per insulti antisemiti - ma niente porte chiuse : soddisfatto l’avvocato Gentile : Caso Anna Frank: Lazio multata per insulti antisemiti, ma niente porte chiuse. La Procura Figc fa ricorso: aveva chiesto 2 turni di squalifica per lo stadio capitolino(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 16:03:00 GMT)

Escort - 11 mesi ad avvocato barese : "Presentò a Tarantini una ragazza Per Berlusconi" : Salvatore Castellaneta era accusato di aver presentato all'imprenditore Tarantini una ragazza, con aspirazioni nel mondo dello spettacolo, disponibile ad avere...

L'avvocato Gian Paolo Babini candidato al Senato Per il Popolo della Famiglia : ... si occupa di questioni bioetiche ed è ideatore di un blog che raccoglie materiali sulle persecuzioni e sulle discriminazioni dei cristiani nel mondo (www.maipiucristianfobia.org ). Il programma ...

L'amore Per Torino e la sua Juventus. Ecco 'Agnelli' - il biopic su l'Avvocato : Presentato in anteprima mondiale alla 74° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, Agnelli arriva in tv domenica 21 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic HD. Il biopic dedicato a Gianni Agnelli e alla ...

Bologna - avvocato denuncia : “Cacciata dal tribunale Per il velo islamico” | Il presidente : “Potrà indossarlo” : Bologna, avvocato denuncia: “Cacciata dal tribunale per il velo islamico” | Il presidente: “Potrà indossarlo” Bologna, avvocato denuncia: “Cacciata dal tribunale per il velo islamico” | Il presidente: “Potrà indossarlo” Continua a leggere L'articolo Bologna, avvocato denuncia: “Cacciata dal tribunale per il velo islamico” | Il presidente: “Potrà indossarlo” sembra ...

Bologna - avvocato : "Via dal tribunale Per il velo islamico". Poi lok del Tar : Una 25enne di origine marocchina, praticante avvocato, ha denunciato di essere stata allontanata da un'aula di tribunale a Bologna perché indossava il velo islamico. La donna, Asmae Belfakir, ha ...

Lo staff M5s tira dritto : 'Parlamentarie valide'. A decidere Di Maio con il suo staff. E gli esclusi cercano un avvocato Per il ricorso : Le chat dei parlamentari M5s sono infuocate. I telefoni dei deputati impegnati nei lavori d'Aula alla Camera non fanno altro che squillare: "A chiamare sono gli esclusi. Vogliono sapere perché non ...