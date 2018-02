Pensione a 63 anni | Quota100 | Quota41 | APe e OD

Ultime Pensione anticipata 2018 : novità uscita a 63 anni e nuova opzione donna? Video : #pensione anticipata, uscita possibile a quota 63 anni, conferma dell'anticipo pensionistico Ape, trattamento di garanzia di 750 per le #Pensioni delle giovani generazioni e un ritorno alle pensioni anticipate con #opzione Donna, con qualche modifica rispetto a quella prorogata l'ultima volta con la legge di Bilancio 2017. Sono queste le ricette del Partito democratico elencate nel programma da presentare agli elettori in vista delle votazioni ...

Pensione a 67 anni - firmato il decreto che salva i 15 lavori gravosi dall'aumento dell'età : 'firmato da Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose da adeguamento età pensionabile a speranza di vita. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno protette le fasce più ...

In Pensione a 67 anni - firmato il decreto che 'salva' i 15 lavori gravosi dall'aumento dell'età : 'firmato da Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose da adeguamento età pensionabile a speranza di vita. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno protette le fasce più ...

Pensione di vecchiaia con 64 anni nel 2018 - ecco a chi toccherebbe Video : Adesso che si è entrati in piena campagna elettorale torna di moda l’idea di abolire la Legge Fornero. Si tratta dell’ultima vera riforma previdenziale di cui si ha memoria, quella a cui tutti i lavoratori di oggi ed i pensionati danno la colpa per i pesanti requisiti di accesso alle #Pensioni. Fisiologico il fatto che l’eventuale abolizione della legge entra, anche se in maniera diversa a seconda dei gruppi, in tutti i programmi dei partiti ...

In Pensione a 67 anni - firmato il decreto che 'salva' i 15 lavori gravosi dall'aumento dell'età : 'firmato da Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose da adeguamento età pensionabile a speranza di vita. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno protette le fasce più ...

In Pensione a 67 anni? Firmato il decreto che «salva» i 15 lavori gravosi - Ecco tutte le professioni esentate : Adesso è ufficiale. Le 15 categorie di lavori gravosi individuate nei mesi scorsi da governo e sindacati, dalle maestre d'asilo ai muratori, saranno esentate dall'aumento dell'età pensionabile che ...

In Pensione a 67 anni dal 2019? Firmato il decreto che «salva» i 15 lavori gravosi : Dai muratori alle maestre d’asilo, potranno uscire cinque mesi prima, anche in caso di altri aumenti. Formalizzata la decisione presa nei mesi scorsi. Il premier Gentiloni: «Il sistema non va scardinato ma vanno protette le fasce più esposte della società»

Pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi - ecco i beneficiari Video : Nel 2018 le #Pensioni di vecchiaia abbandonano la differenza di genere tra uomini e donne. Per tutti si va in Pensione con 66 anni e 7 mesi di eta' uniti a 20 anni di contributi. Un primo passo verso lo scatto definitivo a 67 anni che nel 2019 sara' la soglia anagrafica utile per la Pensione di vecchiaia Inps. Un’altra novita' in vigore dal 1° gennaio e che l’Inps ha certificato con una recente circolare è l’aumento dell’eta' necessaria per ...

Catania - lascia lo zio di 88 anni chiuso in auto e si gioca la sua Pensione : Pur di andare a giocare con i videopoker abusivi di un circolo ricreativo nei pressi di Piazza Abramo Lincoln, a Catania, un uomo di 45 anni non ha esitato a lasciare chiuso in auto per ore lo zio di ...

Catania - lascia lo zio di 88 anni in auto e si gioca la sua Pensione al videopoker : lascia lo zio di 88 anni chiuso in macchina, gli ruba i soldi della pensione e se li gioca al videopoker.La polizia di Catania ha denunciato un uomo di 45 anni per aver abbandonato una persona anziana di cui doveva prendersi cura. Come riporta Il Giornale di Sicilia, il 45enne ha lasciato lo zio di ben 88 anni chiuso in macchina e, dopo essersi impossessato dei 400 euro appena prelevati dal conto dell'anziano, su cui il nipote aveva la ...

Catania - lascia lo zio di 88 anni chiuso in auto e si gioca la sua Pensione : Pur di andare a giocare con i videopoker abusivi di un circolo ricreativo nei pressi di Piazza Abramo Lincoln, a Catania, un uomo di 45 anni non ha esitato a lasciare chiuso in auto per ore lo zio di ...

In Pensione 7 anni prima : come funziona l'isoPensione : Non tutti lo sanno, ma esiste uno scivolo pensionistico chiamato isopensione, che permette ai lavoratori di andare in pensione con 7 anni di anticipo. Questa misura, introdotta...

In Pensione 7 anni prima : i nuovi requisiti per l'isoPensione Video : Grazie alla riforma Fornero, i lavoratori potranno contare su uno strumento in più per quel che riguarda la #pensione erogata dall'INPS: si tratta dell'#isopensione, nota anche come esodo dei lavoratori anziani, e può può essere applicata ad una grande pluralita' di dipendenti. A differenza del triennio passato, quello che va dal 2018 al 2020 ha subito alcune modifiche, le quali hanno portato alla definizione di una categoria più ampia di ...

In Pensione 7 anni prima : i nuovi requisiti per l'isoPensione : Grazie alla riforma Fornero, i lavoratori potranno contare su uno strumento in più per quel che riguarda la pensione erogata dall'INPS: si tratta dell'isopensione, nota anche come esodo dei lavoratori anziani, e può può essere applicata ad una grande pluralità di dipendenti. A differenza del triennio passato, quello che va dal 2018 al 2020 ha subito alcune modifiche, le quali hanno portato alla definizione di una categoria più ampia di cittadini ...