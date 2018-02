Pazzini | gol al Real Madrid | un debutto più ' Pazzo' dell' altro

sport.sky

: #Pazzini è passato in pochi giorni dalla panchina (fissa) del Verona al gol del pari al Real ed è un po’ come esser… - zazzatweet : #Pazzini è passato in pochi giorni dalla panchina (fissa) del Verona al gol del pari al Real ed è un po’ come esser… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Una prima da sogno. Giampaoloquesta notte probabilmente non sarà riuscito a dormire per l'emozione vissuta al Ciutat di Valencia nella sfida tra Levante e. Muñiz lo manda in campo ...