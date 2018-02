Liga - perché Pazzini esulta così? : ... con una rete a un minuto dal termine che ha messo in ginocchio i campioni del mondo , usciti solo con un pareggio dall'Estadio Ciutat de València. Si è preso una bella rivincita, Pazzini , che solo ...

Pazzini - che esordio : entra e ferma il Real : Al debutto con la maglia del Levante, l'attaccante segna il gol del 2-2 all'89': ancora una delusione per Zidane

Quell'esercito di 'sPazzini' che di notte ripulisce il web dai contenuti osceni : Saper smaltire i rifiuti è una scienza e spesso i manuali non risolvono i dubbi più persistenti, come l'annoso problema dei piatti di carta che non vanno nella carta o degli odiosi tetrapack che ...