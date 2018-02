Pattinaggio artistico | Campionati Nordici 2018 | Alexander Majorov domina la gara dopo

VIDEO – Pattinaggio artistico : i programmi vincenti di Daniel Grassl alla Torun Cup 2018 : Dopo le vittorie di Zagabria e Graz, il giovanissimo azzurro Daniel Grassl ha conquistato il suo terzo successo stagionale nella categoria senior, imponendosi sul ghiaccio della città polacca di Torun. Il quindicenne ha stabilito un nuovo primato personale nel programma corto (69.34 punti) nonostante una caduta, mentre nel free skating si è fermato a 127.04 punti, anche in questo caso con una deduzione. Il totale di 196.38 punti gli ha comunque ...

Pattinaggio artistico - Mentor Torun Cup : Daniel Grassl domina il singolo maschile. Ghiraldi-Ambrosini scivolano al secondo posto : Il palazzo del ghiaccio Tor-Tor rink Municipal Sports and Recreation di Torun, Polonia, ha ospitato in questi giorni la Torun Cup 2018, annuale competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua undicesima edizione. Nella massima categoria, Daniel Grassl ha confermato il primo posto ottenuto ieri nello short program vincendo la gara con ampio margine; l’atleta allenato da Lorenzo Magri e tesserato con la Young Goose ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Yuzuru Hanyu non gareggerà nel team event : Reduce da un infortunio, Yuzuru Hanyu tornerà in gara direttamente ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Come indicato dalla stampa nipponica, però, il fuoriclasse giapponese raggiungerà la Corea del Sud in ritardo al fine di perfezionare i propri programmi, e non prenderà dunque parte alla gara a squadre. Il suo obiettivo sarà invece quello di conquistare la seconda medaglia d’oro consecutiva nella prova maschile. Quinto a ...

Pattinaggio artistico - Nicole Della Monica e Matteo Guarise nell’anno dell’exploit : “A PyeongChang l’obiettivo sono i 200 punti” : Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono giunti alla loro seconda Olimpiade in carriera dopo il dodicesimo posto di Sochi 2014. Nicole, in coppia con Yannick Kocon, aveva raggiunto lo stesso risultato ai Giochi Olimpici di Vancouver 2010. La coppia di artistico azzurra è reduce da una prima parte di stagione straordinaria, iniziata con una prestazione importante al Finlandia Trophy e coronata con la terza posizione conquistata ...

Pattinaggio artistico - Mentor Torun Cup 2018 : Gabriele Frangipani trionfa nella categoria Junior. Grassl primo dopo lo short : Il palazzo del ghiaccio Tor-Tor rink Municipal Sports and Recreation di Torun, Polonia, sta ospitando in questi giorni la Torun Cup 2018 di Pattinaggio artistico, annuale competizione internazionale giunta alla sua undicesima edizione. nella categoria Junior l’azzurro Gabriele Frangipani ha trionfato nella gara individuale maschile conducendo saldamente entrambi i segmenti di gara. L’atleta Vice Campione Nazionale tesserato con la ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia : Nella storia olimpica, l’Italia ha conquistato solamente due medaglie di bronzo nel Pattinaggio di figura: i primi a salire sul podio furono i danzatori Barbara Fusar-Poli e Maurizio Margaglio, che si classificarono terzi a Salt Lake City 2002, mentre quattro anni fa, a Sochi 2014, fu Carolina Kostner ad eguagliare questo risultato. Riuscirà l’Italia ad ottenere una nuova medaglia ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018? Le ...

Pattinaggio artistico - Giada Russo è pronta per PyeongChang 2018 : “Voglio vivere con intensità ogni istante” : Manca davvero pochissimo all’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giada Russo, atleta della Nazionale Italiana di Pattinaggio artistico, farà il suo esordio assoluto nella competizione a cinque cerchi. L’atleta torinese, Campionessa Nazionale negli anni 2015 e 2016, è reduce da una buona prima parte di stagione, culminata con due ottimi primi posti ottenuti alla Merano Cup e al Cup Of Tyrol di Inssbruck. Dopo un ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Ormai manca davvero poco. Molti atleti azzurri hanno già raggiunto PyeongChang, località della Corea Del Sud che nei prossimi giorni sarà teatro dei XXII Giochi Olimpici Invernali. La spedizione italiana di Pattinaggio artistico arriva in Corea Del Sud colma di ambizioni. Nonostante le possibilità di medaglie ridotte ai minimi termini (solo Carolina Kostner potrà effettivamente cercare di conquistare la seconda medaglia olimpica in carriera), ...

Pattinaggio artistico - Bavarian Open 2018 : Maurizio Zandron conquista la Germania. Vittoria sfumata per Tessari-Fioretti : Si è da poco concluso sul ghiaccio della Eislaufzentrum di Oberstdorf il Bavarian Open 2018, trofeo internazionale di Pattinaggio artistico giunto quest’anno alla sua decima edizione. Gli atleti azzurri presenti in Germania hanno ben figurato sia tra i Junior che tra i Senior: nella massima categoria Maurizio Zandron ha condotto saldamente la gara del singolo maschile ottenendo la prima posizione in entrambi i segmenti di gara, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati ed i partecipanti di tutte le Nazionali. Le entry list complete : Sono oramai state ufficializzate tutte le convocazioni nel Pattinaggio di figura per i prossimi Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Tra le stelle internazionali, lo spagnolo Javier Fernández, la coppia d’artistico tedesca Aliona Savchenko / Bruno Massot ed i danzatori francesi Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron sono stati tra i primi atleti che hanno visto il loro pass ufficializzato dalle rispettive federazioni Nazionali. In seguito ...

Pattinaggio artistico - Skate Helena 2018 : Lucrezia Beccari domina l’individuale Junior femminile : Lucrezia Beccari regina in Serbia. La pattinatrice torinese è stata protagonista assoluta della gara individuale femminile Junior sul ghiaccio della Pionir Ice Hall di Belgrado per la gara internazionale Skate Helena 2018. L’atleta allenata da Edoardo De Bernardis e Claudia Masorero ha guidato la gara con ampio margine a partire dal primo segmento di gara, chiuso con il punteggio di 47.60 nonostante un problema nel triplo lutz singolo e ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Four Continents 2018 : riviviamo il programma libero di Jin Boyang e Shoma Uno : Quarta ed ultima giornata di competizioni per i Four Continents Championships 2018, la rassegna internazionale nella quale si affrontano i migliori pattinatori extraeuropei. A chiudere il programma della rassegna è stato il programma libero maschile, nel quale si attendeva la sfida tra il giapponese Shoma Uno ed il cinese Jin Boyang, separati da pochi decimi di punto dopo il primo segmento di gara. Al contrario di quanto pronosticato, però, ad ...

