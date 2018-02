Papa Francesco | ' Il 23 febbraio giornata di digiuno per la pace'

Papa Francesco : "Il 23 febbraio giornata digiuno per la pace" : "Ognuno può dire concretamente 'no' alla violenza per quanto dipende da lui o da lei. Perché le vittorie ottenute con la violenza sono false vittorie; mentre lavorare per la pace fa bene a tutti!"

Ciclone in Madagascar : Papa Francesco vicino alla popolazione colpita : “Desidero assicurare la mia vicinanza alle popolazioni del Madagascar, recentemente colpite da un forte Ciclone, che ha causato vittime, sfollati e ingenti danni. Il Signore le conforti e le sostenga“: lo ha dichiarato papa Francesco al termine dell’Angelus. L'articolo Ciclone in Madagascar: papa Francesco vicino alla popolazione colpita sembra essere il primo su Meteo Web.

'L'usura è come un serpente che strangola le vittime' - Papa Francesco - : Roma, 3 feb. , askanews, 'L'usura umilia e uccide. L'usura è un male antico e purtroppo ancora sommerso che, come un serpente, strangola le vittime. E' un peccato grave, uccide la vita, calpesta la ...

Papa Francesco in Puglia per ricordare don Tonino Bello : il 20 aprile a Molfetta e Alessano : L'arrivo per i 25 anni dalla morte del vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi. Il 17 marzo invece sarà a San Giovanni Rotondo per pregare sulla tomba...

Papa Francesco - Vaticano : nel 2019 una mostra dedicata a Andy Warhol : Viviamo in un mondo di immagini e la Chiesa deve farne parte'. La serie di Wharol che pare destinata a far più discutere è quella ispirata al l'ultima cena di Leonardo . In particolare, al principale ...