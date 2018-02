Papa : 23 febbraio giornata digiuno pace : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 4 FEB - "Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli ad una speciale giornata di preghiera e digiuno per la ...

Papa : digiuno per la pace il 23 febbraio : 13.04 Una giornata di digiuno per la pace. E' l'appello lanciato dal Papa all'Angelus che la dedica in particolare alle popolazioni di Congo e Sud Sudan. "Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli a una speciale giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo,venerdì della prima settimana di Quaresima", ha detto Bergoglio, estendendo l' invito anche ai non ...

