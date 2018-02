Panchina Bologna | la posizione di Donadoni non è tranquilla…

calcioweb.eu

(Di domenica 4 febbraio 2018)– Ilsta attraversando un momento veramente negativo, in particolar modo è risultata veramente pesante la sconfitta nella gara di oggi contro la Fiorentina, l'assenza di Verdi non può essere una giustificazione, la prestazione della squadra non è stata entusiasmante, sono quattro adesso le sconfitte nelle ultime cinque partite. Nel prossimo match trasferta non semplice contro l'Inter, poi Sassuolo e Genoa davanti al pubblico amico. Ladel tecniconon è tranquilla, in particolar modo nel doppio turno casalingo sa di non poter sbagliare… LEGGI ANCHE –>furioso al termine della partita: tecnico deluso