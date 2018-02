PALAZZO MARINO A MARIA GAETANA AGNESI SARÀ DEDICATA LA SECONDA EDIZIONE DI #STEMINTHECITY

Ema Milano. PALAZZO MARINO ricorre al tribunale UE : Sulla vicenda Ema il Comune di Milano ha deciso di ricorre al tribunale UE. Lo ha comunicato Palazzo Marino in una

Milano. A PALAZZO MARINO la mostra Polvere di stelle : Nell’ambito delle iniziative di “Milano è memoria” in ricordo delle vittime della Shoah, su iniziativa del Consiglio comunale, fino al 2 febbraio Palazzo Marino ospiterà la mostra fotografico-pittorica “Polvere di stelle”. La mostra è realizzata dagli artisti Tom Porta e…Continua a leggere →

Arnie sul tetto di PALAZZO MARINO per produrre il miele Milano : Collocare due o tre Arnie sul tetto di Palazzo Marino per far conoscere l'apicoltura e produrre piccole quantità di miele «che potrebbe essere denominato miele di Palazzo Marino -Milano ed essere donato dall'amministrazione in particolari occasioni». La richiesta è contenuta nell'ordine del giorno approvato nei giorni scorsi dal Municipio 1, un progetto che sarebbe a costo zero per il Comune, BeeCity Milano - ...

Annullate 105mila multe. Così PALAZZO MARINO perde milioni di euro : Sono 105mila le contravvenzioni che il Comune di Milano ha dovuto annullare nel biennio 2016-2017. L' «autotutela» è la possibilità, per la pubblica amministrazione di riesaminare i propri atti sotto il profilo della legittimità e del merito al fine prevenire possibili conflitti con altri soggetti. In pratica si tratta di multe sbagliate che la polizia locale cancella per vizi di forma o tempistiche. I motivi? Sanzioni ...

Milano. Il presepe di Città di Castello a PALAZZO Marino : Ricreato attraverso la riproposizione degli stili architettonici che li caratterizzano, in cui la natività è volutamente posizionata al centro, come in un paese lo è la piazza principale, dove trovano collocazione i punti di riferimento della comunità. E’ il piccolo…Continua a leggere →