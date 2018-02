PAGELLE Udinese Milan 1-1 | rosso e 4 5 | flop Calabria Fantacalcio | i voti Serie A

PAGELLE / Udinese Milan (1-1) : Fantacalcio - i voti. Buona prova di Oddo - che grinta Gattuso! (Serie A) : Pagelle Udinese Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena. Suso realizza una splendida rete ma un autogol di Donnarumma consente ai friulani di pareggiare.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:29:00 GMT)

PAGELLE Udinese-Milan 1-1 - prodezza da parte di Suso : Pagelle Udinese-Milan – Sono andate in archivio le gare delle 15 valide per la 23^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni sono arrivate dal match tra Udinese e Milan, la squadra di Gattuso ha dimostrato di essere in grande forma, il solito protagonista per i rossoneri è stato Suso, autore di una prodezza. Ingenuo il terzino Calabria che ha lasciato in 10 la sua squadra, autogol di Donnarumma. Finisce 1-1. Pagelle ...

PAGELLE/ Udinese Milan : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo) : Pagelle Udinese Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena. I rossoneri arrivavano a questa sfida da tre vittorie consecutive, friulani in grande forma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 15:50:00 GMT)

PAGELLE Genoa-Udinese 0-1 - Samir ingenuo : Pagelle Genoa-Udinese – Si è giocata la 22^ giornata del campionato di Serie A, in una gara importante si sono affrontare Genoa ed Udinese. ingenuo Samir che ha lasciato in 10 la squadra di Oddo, anche in inferiorità numerica i bianconeri hanno conquistato un risultato positivo e prezioso. Successo esterno contro la squadra di Ballardini, decide la rete di Behrami. Finisce 0-1. Pagelle Genoa-Udinese 0-1 Genoa: Perin 6, Izzo 6.5, Spolli ...

PAGELLE / Lazio Udinese (3-0) : finalmente Nani! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018) : PAGELLE Lazio Udinese (3-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018, recupero della 12^ giornata. Vittoria netta dei biancocelesti che dominano con Felipe Anderson e Nani(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:54:00 GMT)

PAGELLE / Lazio Udinese (3-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018) : PAGELLE Lazio Udinese (3-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018, recupero della 12^ giornata. Vittoria netta dei biancocelesti che dominano con Felipe Anderson e Nani(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 20:44:00 GMT)

PAGELLE Lazio-Udinese 3-0 : Milinkovic-Savic brilla (come sempre) : 1/10 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Lazio-Udinese 3-0 PAGELLE - voti e highlights recupero 12^ giornata : i biancocelesti da soli al terzo posto (VIDEO) : Lazio-Udinese 3-0 pagelle, voti e highlights recupero 12^ giornata: i biancocelesti da soli al terzo posto (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio-Udinese – La Lazio supera senza troppi patemi l’ Udinese, nel match di recupero della 12° giornata della Serie A 2017-2018. Un autogol di Samir nel primo tempo spiana la strada ai ragazzi di ...

PAGELLE/ Lazio Udinese : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : Pagelle Lazio Udinese: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018, recupero della 12^ giornata. I protagonisti, migliori e peggiori: tutti i giudizi sul match dell'Olimpico(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 19:34:00 GMT)

PAGELLE Udinese-Spal 1-1 : Lasagna sottotono - Floccari trascinatore : Pagelle Udinese-Spal – L’Udinese vuole diventare un’outsider nella corsa all’Europa League, e guardando la classifica sembra averne tutte le carte in regola. Oggi però la squadra di Oddo ha affrontato una Spal agguerrita che ha fermato i friulani sul pareggio, il secondo consecutivo dopo quello ottenuto in casa del Chievo prima della sosta. Ai bianconeri non è bastato il goal di Samir, nella ripresa Floccari ha fissato il ...

PAGELLE Chievo-Udinese 1-1 : Tomovic sbaglia porta - Lasagna non incide : Pagelle Chievo-Udinese – Si è conclusa la prima gara della 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Chievo ed Udinese che hanno dato vita ad una partita che ha regalato emozioni soprattutto nella prima frazione. La squadra di Oddo continua a dimostrare di essere in un momento positivo ma il punto di oggi risulta essere come una vittoria per i bianconeri che hanno rischiato di capitolare nella prima prima frazione, un autogol di ...

Chievo-Udinese 1-1 PAGELLE - voti e highlights 20^ giornata : Maran e Oddo si dividono la posta (VIDEO) : Chievo-Udinese 1-1 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: Maran e Oddo si dividono la posta (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Udinese – Chievo e Udinese hanno concluso sul punteggio di 1-1 il primo anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Al vantaggio gialloblu firmato da Radovanovic al 10′ ha ...

Bologna-Udinese 1-2 - PAGELLE - voti e highlights 19^ giornata : Lasagna ancora decisivo (VIDEO) : Bologna-Udinese 1-2, pagelle, voti e highlights 19^ giornata: Lasagna ancora decisivo (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna-Udinese 1-2, pagelle, voti E highlights 19^ giornata – Altra vittoria per l’Udinese, che fa cinque su cinque dall’arrivo di Massimo Oddo. Superato l’ostacolo Bologna, che subisce invece il nono ko in ...

PAGELLE Bologna-Udinese 1-2 : friulani in formato Europa : Pagelle Bologna-Udinese – L’Udinese chiude il 2017 nel migliore dei modi conquistando la quinta vittoria consecutiva. I friulani, letteramente rigenerati dalla cura di Massimo Oddo, hanno avuto la meglio anche sul Bologna al ‘Dall’Ara’. Dopo l’autogoal di Danilo, i bianconeri hanno ribaltato il risultati con i goal di Widmer e Lasagna. Ora l’Udinese non può più nascondersi: la qualificazione ...