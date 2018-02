Pagelle Juventus Sassuolo | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 23^ giornata

Pagelle / Atalanta-Juventus (0-1) : i voti della partita (semifinale andata Coppa Italia) : Le Pagelle di Atalanta Juventus: i voti della partita di Coppa Italia, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo all'Atleti Azzurri d'Italia per l’ andata della semifinale(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 23:08:00 GMT)

Pagelle Atalanta-Juventus 0-1 : Buffon è un muro : Pagelle Atalanta-Juventus 0-1 – Si è conclusa l’andata della semifinale di Coppa Italia, importante prova di forza della Juventus sul campo dell’Atalanta in attesa della gara di domani tra Milan e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri era reduce dal non entusiasmante successo sul campo del Chievo mentre quella di Gasperini dal netto successo in trasferta contro il Sassuolo. La Juventus mette subito le cose in chiaro e passa ...