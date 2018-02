Pagelle Cagliari-Spal 2-0 | importante scontro per la salvezza

calcioweb.eu

Pagelle #CagliariSpal 2-0, importante scontro per la salvezza

(Di domenica 4 febbraio 2018)per la– Si sono concluse le gare valide per la 23^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha dato importanti indicazioni anche per le zone basse della classifica. In particolar modotrache è stato vinto dalla squadra di Diego Lopez,passo in avanti verso l’obiettivo, per Semplici invece le cose si mettono male. Finisce 2-02-0: Cragno 6; Andreolli 6, Ceppitelli 6.5, Castán 7; Faragò 6, João Pedro (C) 6 (dall’81’ Ionita s.v), Cigarini 7, Barella 6.5 (dall’88’ Dessena s.v.), Padoin 6.5; Farias 6.5 (dal 75′ Sau 7), Pavoletti 6.: Meret 6, Cionek 5.5, Vicari 5.5 (dall’82’ Schiattarella s.v.), Felipe 6, Lazzari 5.5, Kurtic 5.5, Viviani 5.5 (dal 67′ Paloschi 6), Grassi 6, Mattiello 5.5 (dal ...