Pagelle Bologna-Fiorentina 1-2 | doppio gol da calcio d’angolo

(Di domenica 4 febbraio 2018)– Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 23^ giornata del campionato di Serie A, grandi emozioni ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Succede di tutto nella partita tra, in particolare modo verrà ricordato per ilgol dad’angolo, prima Veretout e poi Pulgar. Nel finale in rete Chiesa. Finisce 1-2.: Mirante (cap.) 5.5, Mbaye 6, Helander 5.5, De Maio 5, Masina 6, Poli 6.5 (dall’85’ Avenatti s.v.), Pulgar 7, Dzemail 6, Palacio 5.5, Destro 6 (dal 68′ Orsolini 6), Donsah 6 (dal 76′ Di Francesco 5.5).: Sportiello 5, Biraghi 5.5, Astori 6.5 (cap.), Milenkovic 6.5, Laurini 6 (dal 46′ Gasper 6), Badelj 6, Veretout 7, Benassi 6.5, Simeone 5 (dal 68′ Falcinelli 5.5), Chiesa 7.5, Gil Dias 5.5 (dal 79 ‘ Hugo ...