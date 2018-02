Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | gli italiani provenienti dall’Appennino Quali

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la copertura tv di Eurosport. Tutto in diretta. Con il player la possibilità di scegliere gli eventi ... : Eurosport player permetterà di seguire tutte le gare anche in diretta streaming e, sopratTutto, di personalizzare la propria esperienza olimpica, scegliendo le discipline preferite e dunque quale ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la copertura tv di Eurosport. Tutto in diretta. Con il player la possibilità di scegliere gli eventi da vedere : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono il grande evento sportivo dell’anno e saranno trasmesse in diretta tv integrale sui canali di Eurosport. La rassegna a cinque cerchi su neve e ghiaccio ci terrà compagnia dall’8 al 25 febbraio: si preannuncia uno spettacolo incredibile con tante sfide in pista e nei palazzetti per la conquista delle tanto ambite medaglie, il sogno di ogni sportivi. I migliori Campioni provenienti da ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quali sono gli atleti più vecchi? Tanti over40 - alcuni ancora da medaglia : Manca oramai pochissimo all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, ed alcuni record sono stati già battuti: ad esempio, sappiamo sin da ora che il giapponese Noriaki Kasai diventerà il primo atleta nella storia a prendere parte ad otto edizioni della rassegna a cinque cerchi della neve e del ghiaccio. Se il nipponico spera di conquistare la sua quarta medaglia olimpica all’età di quarantacinque anni, il primato ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Giappone. Le speranze di podio e gli obiettivi per il medagliere : Nella storia delle Olimpiadi Invernali, il Giappone ha conquistato solamente dieci medaglie d’oro, di cui cinque vinte nella sola edizione casalinga di Nagano 1988. A Sochi 2014, la nazionale nipponica ha chiuso la rassegna con il diciassettesimo posto nel medagliere finale ed un solo titolo all’attivo. Un bottino che potrebbe essere destinato a migliorare ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Unico medagliato d’oro ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : L’Italia dello sci di fondo si prepara per lo sbarco in quel di PyeongChang in vista delle Olimpiadi Invernali e lo farà con una pattuglia di quindici atleti, otto uomini e sette donne. Anche se numericamente la nostra rappresentativa è ampia, non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda le speranze di medaglia, escludendo Federico Pellegrino che, com’è ben noto, sarà la nostra grande speranza azzurra. Il fuoriclasse nato ad ...