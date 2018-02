' Non solo teatro a scuola' a Nizza Monferrato

“Non è vero!”. Lutto nel giornalismo italiano - addio all’amato volto di Skytg24. Una tragedia che ha scosso tutti - a stroncarlo un malore - aveva solo 38 anni : E’ morto a 38 anni Federico Leardini, giornalista di economia di SkyTG24, che venerdì mattina si era sentito male mentre si allenava su un panca in una palestra di Carate Brianza in provincia di Milano. Il giornalista è stato ricoverato d’urgenza per un infarto all’ospedale San Gerardo di Monza. Da sette anni era uno dei volti più conosciuti dell’economia di Sky Tg24 dove conduceva la rubrica di borsa e finanza ...

Non solo Bitcoin : il mese nero delle criptovalute alternative : È un 2018 iniziato all'insegna del buio per il mondo delle criptovalute. Il crollo che sta caratterizzando l'andamento di Bitcoin ha coinvolto indistintamente un po' tutte le altre monete virtuali. Vediamo come sono andate le sei più significative...

La vera sfida è raccontare le donne che si dedicano alla scienza Non solo fashion blogger : La scienza e le emozioni sono state spesso contrapposte, la prima sembra essere storicamente riservata agli uomini, le seconde, considerate pericolose per la scienza, alle donne. A scoraggiare le ...

Morte di Pamela - madre : 'Politica Non strumentalizzi. Vogliamo solo giustizia' : Ieri convalidato l'arresto di Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano accusato di omicidio, vilpendio e occultamento di cadavere

Gli esperti promuovono il Ponte sullo Stretto : “necessario per la Sicilia e Non solo” : Il Ponte sullo Stretto? Per gli esperti riuniti a Palermo nel convegno “Per una svolta dei Trasporti in Sicilia: analisi economiche e scelte modali” è necessario, non solo alla Sicilia. Per l’autorevolezza dei partecipanti, ritenuti fra i maggiori esperti italiani del settore, il dibattito ha assunto ili ruolo di un consulto tecnico-scientifico sui trasporti nell’isola. Per Marco Ponti, professore emerito del Politecnico ...