NON E' L' ARENA La gaffe di Massimo Giletti | Rieccoci a Non è La Rai

NON è l'Arena : Massimo Giletti torna in onda dopo il malore - guarda il video : Lo streaming della puntata di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera Sarà il leader della Lega Matteo Salvini il protagonista ...

NON è l'arena/ Anticipazioni di oggi 4 febbraio : Massimo Giletti ospita Matteo Salvini : Non è l'arena, Anticipazioni 4 febbraio: Massimo Giletti torna in onda oggi, domenica 4 febbraio, dopo il malore che lo ha costretto ad interrompere la diretta la settimana scorsa.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 07:38:00 GMT)

Anticipazioni NON è L’Arena - La7 : Giletti torna in tv dopo il malore : Cosa accadrà, secondo le Anticipazioni di Non è L’Arena, su La7, nello studio di Massimo Giletti? Pronto a tornare in tv dopo il malore che lo ha colto settimana scorsa e che lo ha costretto ad interrompere la diretta, il giornalista e conduttore, alle 20:30, darà il via ad una nuova puntata dell’amata trasmissione. Tanti gli ospiti in studio. Numerosi gli argomenti di dibattito. Attesissimo sarà, però, il faccia a faccia con Matteo ...

Massimo Giletti come sta?/ Il conduttore si è ripreso - pronto a tornare a "NON è l'Arena" : Massimo Giletti si sta godendo un periodo di relax forzato per riprendersi dal malore durante l'ultima puntata di Non è l'Arena. In un video, il giornalista canta Strada facendo di Baglioni(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:37:00 GMT)

Massimo Giletti : malore durante la puntata di 'NON è l'Arena' Video : Poche ore fa, #Massimo Giletti, conduttore del programma '#Non è l'Arena', ha accusato un #malore proprio mentre andava in onda la puntata del suo talk show. Il conduttore, da qualche mese, ha lasciato la RAI per affrontare una nuova avventura con la rete televisiva La 7. L'uomo ha però accusato un malore durante la diretta dell'ultima puntata ed è stato portato via dallo studio per mezzo di un'ambulanza. Giletti si trova adesso presso ...

Massimo Giletti è stato dimesso dall’ospedale dopo il malore durante 'NON è l'Arena' : Buone notizie per Massimo Giletti e per i telespettatori che ieri si sono preoccupati per la salute del conduttore di ‘Non è l’Arena’, colpito da un'indisposizione che lo ha costretto

Piero Capuana/ Santone accusato di abusi su 13enni - Roberta Bruzzone : “erano tutti manipolati” (NON è l’Arena) : Piero Capuana, il Santone accusato di abusi su ragazzine 13enni: dibattito in studio a Non è l'Arena tra l'avvocato difensore e la criminologa Roberta Bruzzone.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:53:00 GMT)

Paura per Giletti : sospende puntata di 'NON è l'arena' per malore Video : Ieri, 28 gennaio 2018, la puntata del programma televisivo intitolato 'Non è l'arena' è in onda sul canale #La7 è stata sospesa a causa di un malore del conduttore #massimo Giletti. Cos'è successo esattamente: Giletti ha avuto un malore È successo mentre il programma era in onda: a quanto pare il presentatore Massimo Giletti ha dovuto mandare in onda un servizio che non era previsto nella scaletta per poter lasciare la trasmissione e sospendere ...

Malore per Massimo Giletti durante la puntata di NON è l’Arena : Malore per Massimo Giletti nel corso della puntata di Non è l’Arena su La7 ieri: il conduttore è stato dimesso dall’ospedale Umberto I di Roma dopo aver trascorso la notte nel nosocomio. Il conduttore sta meglio ed ora è a casa a riposare. Giletti aveva iniziato la diretta di ieri con la febbre alta a causa dell’influenza e ha deciso di interrompere il programma dopo l’intervista al ministro Marianna Madia annunciando la ...

Massimo Giletti - le ultime notizie dopo il malore a NON è L'Arena : Momenti di panico a Non è L'Arena quando Massimo Giletti ha avuto un malore in studio. Il conduttore aveva appena terminato di intervistare il Ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia ...

Massimo Giletti dimesso dall’ospedale dopo il malore a NON è l’Arena : Giletti si sente poco bene ed interrompe #NonelArena pic.twitter.com/JuS8Xf6rTw — LALLERO (@SeeLallero) January 28, 2018 Massimo Giletti è stato dimesso dall’ospedale. Ecco come sta il conduttore dopo il malore in diretta a Non è l’Arena su La7. Massimo Giletti come sta? Ultime notizie sulle condizioni di salute Giletti è stato dimesso dall’ospedale Umberto I di […] L'articolo Massimo Giletti dimesso ...

Paura per Giletti : sospende puntata di 'NON è l'arena' per malore : Ieri, 28 gennaio 2018, la puntata del programma televisivo intitolato 'Non è l'arena' è in onda sul canale La7 è stata sospesa a causa di un malore del conduttore Massimo Giletti. Cos'è successo esattamente: Giletti ha avuto un malore È successo mentre il programma era in onda: a quanto pare il presentatore Massimo Giletti ha dovuto mandare in onda un servizio che non era previsto nella scaletta per poter lasciare la trasmissione e sospendere la ...

Ascolti TV | Domenica 28 gennaio 2018. Che Tempo Che Fa 17%-16.6% - Liberi Sognatori NON va oltre il 14.3%. NON è l’Arena 5.7% : Fabio Fazio e Gianluigi Buffon Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.477.000 spettatori pari al 17% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.842.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori – La Scorta di Borsellino, Renata Loi ha raccolto davanti al video 3.460.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.920.000 spettatori (7.1%) mentre ...

Massimo Giletti - malore in diretta per il conduttore di La7. Interrotta la diretta di NON è l’arena : “Forte influenza” : malore per il conduttore di ‘Non è l’arena’ Massimo Giletti. Durante la puntata di questa sera su La7 il presentatore si è sentito male e ha interrotto la diretta. “A causa di una forte influenza, Massimo Giletti chiude la puntata di questa sera di #nonelarena. Appuntamento alla settimana prossima su @La7tv”, si legge sull’account Twitter del programma L'articolo Massimo Giletti, malore in diretta per il conduttore ...