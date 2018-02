«No | non si spara così poteva piglia’ qualcuno» | Macerata spaccata svela l’intolleranza

Macerata - non è l’immigrazione la causa della sparatoria : Quindi è l’immigrazione incontrollata a essere la causa che ha portato Luca Traini a sparare a 7 persone a Macerata. Se non ci fosse, dice Matteo Salvini, non sarebbe accaduto. Insomma, giustificano l’ingiustificabile: il terrorismo. Ma sdoganarlo non fa altro che riportarci indietro al periodo degli anni di piombo. Solo che ora la violenza è unilaterale e arriva dalla destra radicale contro lo straniero, colpevole di tutto e di ...

Macerata - Ogie : 'Così ho salvato la mia fidanzata. Quel ragazzo ci sparava e non so perché' : Ogie Igbinowania è in ospedale a Macerata, il ragazzo nigeriano è riuscito a evitare i colpi sparati da Luca Traini nel suo raid razzista. La...

MACERATA - SPARATORIA DI LUCA TRAINI/ non è con la violenza che si riempiono i vuoti : A MACERATA SPARATORIA di LUCA TRAINI, militante di destra, ex candidato Lega, ha fatto fuoco per la strada sparando agli stranieri e ferendo 6 persone

SPARATORIA MACERATA/ Da Salvini alla Boldrini : gli irresponsabili non hanno partito : La SPARATORIA di MACERATA ha ferito sei persone innocenti ma anche insanguinato la campagna elettorale. Che errore i calcoli di bottega di Salvini.

Beautiful : chi ha sparato a Quinn? Katie non c’entra : Beautiful anticipazioni: chi vuole uccidere Quinn? Deacon Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nelle prossime puntate Quinn si trova in una situazione di grande pericolo. Infatti, qualcuno ha intenzione di mettere fine alla sua vita. Ma chi spara Quinn? Inizialmente tutti i sospetti finiscono su Katie. Ricordiamo che quest’ultima, qualche puntata fa, ha minacciato la […] L'articolo Beautiful: chi ha sparato a Quinn? Katie non ...

Macerata - i familiari di Pamela : 'non conosceva l'uomo che ha sparato' : 'Pamela non conosceva Luca Traini, non aveva mai avuto nessun rapporto di nessun tipo con lui'. Lo ha detto Marco Valerio Verni, zio di Pamela Mastropietro e avvocato della famiglia della ragazza. '...

Sparatorie Macerata - Gentiloni : 'Odio e violenza non ci divideranno' : "Odio e violenza non riusciranno a dividerci". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dopo le Sparatorie a Macerata. "Delitti efferati e comportamenti criminali saranno ...

Macerata - spara contro uomini di colore : sei feriti - un fermato - Gentiloni : 'Odio e violenza non ci divideranno' : Momenti di panico a Macerata : diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati da un'auto scura per le vie della città. I bersagli sono persone di colore. Si segnalano almeno 6 feriti, 5 uomini e ...

Napoli - segnalata sparatoria al Pallonetto - ma la Polizia non trova riscontro : Una sparatoria con un ferito è stata segnalata fa nella zona del Pallonetto di Santa Lucia. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia di Stato per le verifiche del caso ma, durante i ...

Il nonno che insegna a sparare : Erikson e le crisi evolutive : Sicilia, provincia di Palermo: un nonno di ottant'anni ha insegnato al nipote adolescente a sparare con un fucile. Un video, diventato poi virale, mostra il nonno intento a dare consigli al ragazzo mentre quest'ultimo spara dalla finestra. Il nipote ha poi pubblicato il video su Instagram e nel giro di pochi istanti questo ha ricevuto migliaia di visualizzazioni. I nonni sono un punto di riferimento per i propri nipoti, soprattutto oggi che si ...

'non starete più sereni...' - l'ultima sparata di Di Maio : chi vuole al governo : Nomi 'dal mondo delle forze armate , dell' imprenditoria , attori impegnati sui temi sociali'. Sono questi i candidati che si presenteranno con il Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali. L'ha ...

Partinico - il nonno insegna al nipote minorenne come si spara per strada Il video : Il ragazzo, non pago della bravata, ha poi pubblicato il video sul suo profilo di Instagram - adesso chiuso - e, nel giro di pochi istanti, ha ricevuto centinaia di visualizzazioni. Anche quelle, forse inaspettate, dei carabinieri della compagnia di Partinico che hanno denunciato il nonno per istigazione a delinquere e omessa custodia dell’arma e il nipote per accensione ed esplosioni pericolose

Elezioni 2018 - è gara a chi la spara più grossa. Ma non mancavano i soldi? : Se non lo avessi sentito con le mie orecchie, se non lo avessi letto in molti quotidiani giuro che non ci avrei mai creduto. L’Italia è un paese ricchissimo, una sorta di paradiso nel quale con banali accorgimenti sarà possibile recuperare decine e decine di miliardi razionalizzando le spese, facendo pagare finalmente il dovuto agli evasori, eliminando i privilegi e i canoni più insopportabili. Lo so che si rischia di scivolare nella più orrenda ...

Atletica - Leonardo Fabbri spara un super 19.95! Peso da record - quinto italiano all-time : non si gettava così dal 2004 : Leonardo Fabbri sale in quota e getta il suo Peso addirittura a 19.95! Il meeting indoor di Padova ci ha regalato una misura di lusso da parte del 20enne che ha migliorato il proprio personale di addirittura 62cm! L’aviere fiorentino aveva incominciato la gara con un ottimo 19.77 che valeva già il nuovo record italiano U23 (superato il 19.52 di Sebastiano Bianchetti) e poi ha piazzato la super bomba a ridosso dei 20 metri! Si tratta della ...