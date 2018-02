NFL 2018 | Tom Brady è l’MVP della stagione Tutti i premi alla vigilia del Super Bowl

oasport

(Di domenica 4 febbraio 2018) Ladelè stata caratterizzata dserata degli NFL Honours, ovvero la consegna dei. Tomè il quarterback con più presenze (7) e più vittorie (5) nella storia al, un bottino che stanotte potrebbe rimpinguare. Nel frattempo, TB12 si è “accontentato” del terzo titolo di MVP. Non c’è stato alcun dubbio: la stella dei New England Patriots ha dominato le votazioni raccogliendo 40 preferenze su 50 e sbaragliando la concorrenza di Tedd Gurley dei Los Angeles Rams (8 voti), emerso nel finale di, e Carson Wentz (2 voti), qb dei Philadelphia Eagles fermato a dicembre drottura del crociato., diventato il giocatore più anziano (40 anni) a vincere questoo, ha chiuso lacon il primo posto per yards di passaggio (4,577) ed il terzo per yards su lancio (8.36). Ha messo a segno 32 TD (contro ...