NCIS | al via su Rai 2 in prima tv assoluta la quindicesima stagione | l’ultima per Abby

davidemaggio

: Al via #NCIS15 su #Rai2, con la ricerca di Gibbs e McGee: programmazione e trame del 4 e 11 febbraio… - OptiMagazine : Al via #NCIS15 su #Rai2, con la ricerca di Gibbs e McGee: programmazione e trame del 4 e 11 febbraio… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) Pauley Perrette– Unità Anticrimine è da anni una certezza per CBS ma anche per Rai 2, che la ospita in palinsesto tutti i giorni: durante la settimana nel preserale e nel weekend in prime time, negli ultimi tempi sia di sabato che di domenica. E questa sera alle 21.20 debutta intvla, in onda in America dal 26 settembre 2017 e composta da ventidue episodi.15: uscite e new entry La squadra di Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) perderà un elemento acquistato appena unafa: Alexandra Quinn, interpretata da Jennifer Esposito, uscirà di scena perchè decisa a fare la mamma a tempo pieno, ma al suo posto ci sarà l’ingresso di un nuovo importante personaggio femminile. Si tratta di Jacqueline “Jackie” Sloane, una psicologa forense a cui presterà il volto Maria Bello (vista in ER – Medici inLinea e ne ...