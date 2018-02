NBA | Bazemore decisivo | Atlanta torna a sorridere | battuta New York a domicilio

NBA - Bazemore decisivo con 6 punti in 18 secondi nel finale : con 13 di Belinelli Atlanta batte Orlando : Atlanta Hawks-Orlando Magic 117-110 TABELLINO In una gara che fa registrare la prima tripla doppia in carriera per Nikola Vucevic da una parte e una partita perfetta da parte di Ersan Ilyasova dall'...