Nasce ' Futura' | verso un nuovo centrosinistra più largo dopo le elezioni

Blastingnews

(Di domenica 4 febbraio 2018) Si è svolta nella mattinata di questo sabato 3 febbraio a Roma, nel centralissimo Teatro de' Servi, l'assemblea che ha dato vita a, una rete politica che ha come obiettivo la creazione une plurale, dida quello attuale. Fra i promotori molti esponenti con un passato in SEL e che di recente in Campo Progressista con Giuliano Pisapia, molti dei quali non sono candidati VIDEO alle imminenti #politiche. Ma che non mancano di lavorare in prospettiva, per unquadro politico in cui ilpossa tornare a unirsi. '', per unschieramento progressista L'assemblea è stata introdotta e coordinata da Francesco Cecchetti, assessore a Scuola, Casa e Immigrazione al Comune di Capannori LU. Il primo intervento politico è stato quello di Massimiliano Smeriglio, vice-presidente della Regione Lazio VIDEO e impegnato ...