Napoli | Hamsik fa 118 e ‘snobba’ la Juventus | che messaggio del capitano partenopeo

Serie A - Benevento-Napoli 0-2 : Mertens e Hamsik riportano gli azzurri in vetta : TORINO - Come da pronostico, il Napoli non fatica contro il Benevento : al Vigorito finisce 2-0 per gli azzurri, a segno con Mertens e Hamsik . Con questa vittoria la squadra di Sarri torna di nuovo ...

Il Napoli matiene il primato : Mertens e Hamsik stendono il Benevento : LEGGI LA CRONACA

Calcio - Serie A 2017-2018 : Benevento-Napoli 0-2 - Mertens ed Hamsik decidono e partenopei in vetta. Il belga si fa male : Il Napoli risponde alla Juventus e vince 2-0 al ‘Vigorito’ di Benevento contro la formazione di casa. Dries Mertens e Marek Hamisk consegnano i tre punti ai partenopei, autori di una prestazione convincente che con maggior concretezza avrebbe potuto essere ancor più importante dal punto di vista del risultato finale. Le due marcature, infatti, son state accompagnate anche da alcune occasioni clamorose fallite dai giocatori di ...

Mertens-Hamsik - il Napoli passa a Benevento e torna al primo posto : Mertens-Hamsik, il Napoli passa a Benevento e torna al primo posto Mertens-Hamsik, il Napoli passa a Benevento e torna al primo posto Continua a leggere L'articolo Mertens-Hamsik, il Napoli passa a Benevento e torna al primo posto sembra essere il primo su NewsGo.

Live Benevento-Napoli - risultato in tempo reale : Hamsik raddoppia : ... le probabili formazioni: Sarri con i soliti undici titolari Benevento-Napoli, diretta tv e streaming oggi 4 febbraio 2018 Napoli, De Laurentis che frecciata alla Juve: 'Possono condizionare in ...

DIRETTA/ Benevento-Napoli (risultato live 0-2) streaming video e tv : raddoppio di Hamsik! : DIRETTA Benevento Napoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, derby campano serale per la 23^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 21:57:00 GMT)

Benevento-Napoli 0-2 | La diretta Capolavoro Mertens - poi Hamsik : Il Napoli capolista a Benevento contro l'ultima in classifica. Il derby testacoda, posticipo domenicale della giornata di serie A, ha una posta in palio altissima. Gli azzurri devono rintuzzare...

Napoli - Hamsik e Jorginho : "Guardiamo avanti - non indietro" : Entusiasmo alle stelle in casa Napoli: ieri festa grande per gli azzurri all'uscita dello stadio con i tifosi che hanno atteso calciatori ed allenatore per celebrare il primo posto in classifica. ...

Probabili formazioni / Napoli Bologna : quote - le ultime novità live. Hamsik vs Dzemaili (Serie A 22^ giornata) : Probabili formazioni Napoli Bologna: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al San Paolo. La capolista del campionato cerca altri punti chiave per lo scudetto(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Panini - ecco le figurine extra : si celebrano il Napoli campione d’inverno e Hamsik : figurine Panini extra. A poche settimane dall’uscita della nuova collezione, Panini ha realizzato 5 figurine extra della raccolta “Calciatori 2017-2018”. Queste figurine sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, tramite immagini spettacolari e le […] L'articolo Panini, ecco le figurine ...

Napoli - la maglia da record di Hamsik esposta al Museo Nazionale fino al 28 febbraio : Marek Hamsik è entrato a pieno titolo nella storia del Napoli in occasione della gara contro la Sampdoria in cui ha segnato la rete numero 116 con la maglia azzurra. La casacca indossata in quell’occasione è stata ora esposta in una teca del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Un riconoscimento importante, che non può che […] L'articolo Napoli, la maglia da record di Hamsik esposta al Museo Nazionale fino al 28 febbraio è stato ...

Hamsik : “Bellissimo essere nella storia del Napoli” : Marek Hamsik ha svolto questa mattina una visita al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove è adibita la mostra “Il Napoli nel Mito”. Lo slovacco ha consegnato alla mostra la maglia che indossava in occasione del suo goal numero 116 in azzurro, quello dello storico sorpasso a Maradona. In seguito il capitano del Napoli ha […] L'articolo Hamsik: “Bellissimo essere nella storia del Napoli” proviene da ...

Hamsik mette pressione a Verdi : l’attaccante “intimidito” in vista di Napoli-Bologna : “Fa piacere essere nella storia del Napoli”. Marek Hamsik ha consegnato la sua maglia del gol numero 116 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, certo che da qui alla fine della stagione sapra’ togliersi, assieme ai suoi compagni, piu’ di una soddisfazione. “La maglia restera’ qui sino a fine febbraio, poi me la riprendero’, e’ un ricordo che durera’ tutta la vita – ha detto il ...

Serie A Napoli - Hamsik : 'La Juve perderà qualche punto' : Napoli - 'Nel testa a testa con la Juventus conteranno tanti aspetti, anche quello dei nervi saldi. Ogni partita deve essere come una finale, non solo lo scontro diretto a Torino'. Lo ha detto Marek ...