Morta Irina Sanpiter, l'interprete di Magda in 'Bianco, Rosso e Verdone'

(Di domenica 4 febbraio 2018) È. L'attrice teatrale russa, nota al grande pubblico per aver interpretato il personaggio dinel film "", si è spenta oggi a Roma a 60 anni. Lottava contro la leucemia da quando aveva 27 anni. Era ricoverata all'Umberto I da 8 mesi.era nata a Mosca nel 1957. Dalla carriera teatrale era passata a quella cinematografica proprio grazie al film di Carlodel 1981, in cui interpretava la moglie esasperata del logorroico Furio Zòccano, avvocato romano residente a Torino. La sua frase più ricorrente era "non ce la faccio più", doppiata da Solvejg D'Assunta.Poi lavorò anche nel film "Lacrime Napulitane" di Ciro Ippolito. Masoffriva molto il fatto di essere rimasta "schiacciata" dal personaggio di, tanto da essere associata unicamente a quel ruolo. All'inizio degli anni '90, ...