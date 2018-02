È morta Irina Sanpiter | l' attrice del film Bianco rosso e verdone

Rinchiusa per 14 anni - È morta Paola. I genitori dicevano "sta bene" Video : Questa storia si svolge a Polignano a Mare, un luogo conosciuto per aver dato i natali a Domenico Modugno e per aver ospitato la registrazione di molti film e soap opera internazionali, tra cui la famosissima Beautiful. Questa è la descrizione della cittadina che viene fatta da Federica Sciarelli, nella puntata di Chi l'Ha Visto? di oggi, 10 gennaio 2018, perché è importante capire che la vicenda di #Paola Manchisi non è avvenuta in un paesino ...

Ecco come È morta Sofiya Melnyk Video : Picchiata fino a farla morire e poi gettata in un dirupo. Sarebbe morta così Sofiya Melnyk, la 43enne ucraina che a meta' novembre era sparita nel nulla da Curnuda, nel trevigiano. Il cadavere della donna è stato trovato la vigilia di Natale [Video] in un burrone lungo la strada che collega Romano d'Ezzellino a Cima del Grappa. Vediamo i dettagli emersi dall'autopsia svolta nei giorni scorsi dall’anatomopatologo Alberto Furlanetto. L'esito ...

Ciro l'Immortale È ancora vivo? L'annuncio di un autore di Gomorra spiazza tutti Video : Alcuni giorni fa si è conclusa la terza stagione della serie #Gomorra. Purtroppo, il finale ha spiazzato tutti con la tragica morte di #Ciro Di Marzio. Questo personaggio interpretato da Marco D'Amore, è entrato nel cuore di tantissimi fans che non riescono a rassegnarsi a non vederlo più nella fiction. Negli ultimi giorni, sul web si era diffusa la notizia che l'Immortale in realta' potesse essere ancora vivo perché mentre sprofondava sul fondo ...

Rapina a Trieste : muore 70enne - si salva la madre che si È finta morta Video : La notizia riguardante una Rapina finita male è stata data alle 8.10 circa di questa mattina, orario in cui è stato ritrovato il corpo senza vita del proprietario della villa sita a Opicina, una frazione di #Trieste. Al momento, la causa del decesso del #70enne è ancora da accertarsi, ma non è da escludere l'ipotesi secondo cui l'uomo possa essere stato colpito a morte dai malviventi prima che questi lasciassero la villa. Secondo il sito web ...

Il Segreto - Candela È morta : Carmelo complice di Venancia? Video : La morte di Candela ne #Il Segreto ha tinto di sangue le anticipazioni spagnole. Questa volta non ci saranno ritorni improvvisi, false identita' o risvolti inattesi. La Menzidabal morira' davvero, uccisa da un treno in corsa mentre salva suo figlio Carmelito dalla follia di Venancia, la madre del primo marito. Severo non riuscira' ad evitare la tragedia per un soffio, arrivando alla stazione solo per ricevere dalla moglie un ultimo, disperato ...

Il Segreto - Belen È morta? News dalle puntate spagnole Video : Nelle puntate de #Il Segreto che vedremo tra qualche tempo su Canale 5, Camila e Hernando si metteranno sulle tracce della piccola Belen Garrion, la figlia del perfido Nestor. Tutto iniziera' quando nella Valdesalce si insinuera' il dubbio che la piccola sia morta. Il racconto di Lucia in merito alla misteriosa destinazione di Belen fara' acqua da tutte le parti, gettando ancora di più i Dos Casas nello sconforto... Il Segreto anticipazioni: ...