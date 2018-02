Morta Irina Sanpiter | l' attrice-cult di Bianco rosso e verdone aveva 60 anni

Magda e Furio - è Morta l’attrice Irina Sanpiter del film Bianco rosso e verdone con Carlo Verdone (video) : Magda è morta . L’attrice Irina Sanpiter che interpretava il ruolo della moglie di Carlo Verdone nel film cult Bianco rosso e Verdone se n’è andata all’età di 60 anni. Irina Sanpiter è morta all’età di 60 anni, interpretò Magda in Bianco rosso e Verdone Irina Sanpiter è morta all’età di 60 anni, dopo una lunga […] L'articolo Magda e Furio , è morta l’attrice Irina Sanpiter del film Bianco rosso e Verdone ...

Morta Irina Sanpiter - l'interprete di Magda in "Bianco - Rosso e Verdone" : È Morta Irina Sanpiter. L'attrice teatrale russa, nota al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Magda nel film "Bianco, Rosso e Verdone", si è spenta oggi a Roma a 60 anni. Lottava contro la leucemia da quando aveva 27 anni. Era ricoverata all'Umberto I da 8 mesi.Irina era nata a Mosca nel 1957. Dalla carriera teatrale era passata a quella cinematografica proprio grazie al film di Carlo Verdone del 1981, in cui ...