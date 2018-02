MOLESTIE | UMA THURMAN Il tweet di Asia Argento | Tarantino e Weinstein hanno messo

MOLESTIE - Uma Thurman accusa Weinstein/ Anche contro Tarantino : la scena senza controfigura in Kill Bill : Molestie, Uma Thurman accusa Harvey Weinstein e poi attacca Quentin Tarantino. “Ho trascurato i segnali di pericolo”, ha dichiarato l'attrice di Kill Bill(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:13:00 GMT)

MOLESTIE - Uma Thurman rompe silenzio su Weinstein : 'Aggredì anche me' : Uma Thurman rompe il silenzio su Harvey Weinstein. In una lunga intervista rilasciata al New York Times rivela che anche lei fu aggredita dal produttore di Hollywood. E non solo: dice che la ...

MOLESTIE - Uma Thurman accusa Weinstein : aggredì anche me : L'attrice racconta nei particolari la sua esperienza personale con il produttore. E coinvolge anche Tarantino, che sul set di 'Kill Bill' l'ha costretta a una scena pericolosa

Uma Thurman rompe il silenzio : «Anche io vittima delle MOLESTIE di Weinstein» : Mesi dopo aver minacciato una «vendetta fredda», l’attrice di Pulp Fiction e Kill Bill si è confidata al New York Times

