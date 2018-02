Minacce a Laura Boldrini su Facebook | l’autore è di Torano Castello

Laura violentata dalla pop star marocchina : «Per me nessun sostegno - solo Minacce» : «Mi chiamo Laura Prioul, ho 21 anni e un anno fa sono stata aggredita fisicamente, colpita, violentata. È un anno che mi nascondo e un anno che non si parla che di me». Laura comincia con queste parole un video in cui per la prima volta la sua storia. A violentarla, un anno fa, secondo la sua accusa, è stato il cantante marocchino Saad Lamjarred. Il nome dell’uomo è venuto fuori subito, ma per Laura non c’è stato lo stesso sostegno ...