Milan - dopo Kalinic arriverà il grande centravanti : Si è appena chiusa la sessione invernale del calciomercato e per le squadre italiane, soprattutto per le big, non ci sono stati grossi acquisti. Così anche per il Milan: i rossoneri hanno effettuato solo qualche cessione come quella di Zanellato al Crotone e l'anticipata rescissione del contratto con Gabriel Paletta. Il calciatore Gustavo Gomez doveva approdare al Boca Juniors, ma la trattativa non è andata in porto a causa della richiesta ...

Milano - Regionali 2018 : Sala assessore - ad interim - sulla sicurezza per il dopo Rozza : Dalle parole ai fatti. Il sindaco terrà la delega alla sicurezza ben stretta fin dopo le elezioni. E, perché sia chiaro che il tema sicurezza è una priorità, dichiara tolleranza zero per sosta ...

Milan - Dzeko resta caldo nel dopo Kalinic : MilanO - Il Milan, seppure in disparte, senza mai apparire, ha seguito da vicino la trattativa serrata tra il Chelsea, la Roma ed Edin Dzeko. E certamente, al pari dei tifosi giallorossi, non si è ...

Milan-Lazio 0-0 La Diretta Immobile esce dopo 80? : dopo la gioia di aver eliminato i cugini dell'Inter nei quarti di finale, il Milan torna in campo per la semifinale di Coppa Italia ospitando la Lazio di Simone Inzaghi, che invece nel turno...

LIVE Pagelle Milan-Lazio - semifinale Coppa Italia in DIRETTA : si ripropone dopo tre giorni la sfida tra rossoneri e biancocelesti : CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI Milan-Lazio Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Lazio: a san Siro va nuovamente in scena il confronto tra i rossoneri di Ringhio Gattuso ed i biancocelesti di Simone Inzaghi. Soltanto 72 ore fa, in campionato, la partita era finita 2-1 per i meneghini. In Coppa Italia solitamente vengono schierate le cosiddette seconde linee, ma, giunti a questo punto della ...

Milan - bufera su Cutrone dopo il gol di… gomito : l’attaccante risponde così [FOTO] : 1/15 ...

Milan-Lazio - Inzaghi è nero di rabbia dopo il gol di Cutrone : “mi devono delle spiegazioni” : “Potevamo fare meglio nel primo tempo, invece il secondo tempo meritavamo il pareggio. Volevamo fare risultato, c’è rammarico. Incredibile il fallo di mano di Cutrone: ce lo devono spiegare”. Queste le parole rilasciate dal tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, a Premium Sport. L’allenatore dei biancocelesti ha voluto sottolineare un torto subito durante la gara contro il Milan, vale a dire il gol di mano di Cutrone. ...

Il Milan batte la Lazio 2-1 - Inzaghi perde dopo 8 gare : Il Milan vince 2-1 contro la Lazio nella gara valida per la 22/a giornata di Serie A. Cutrone ha sbloccato il risultato al 16', Marusic ha pareggiato i conti quattro minuti più tardi. Di Bonaventura, ...

Moleskine Café 2018 - annunciata l'apertura di negozi in tutto il mondo dopo il successo di Milano - FOTO - : Photo Credits: Courtesy of Press Office @Moleskine Lorenzo Viglione, CEO di Moleskine, dichiara: 'Siamo molto entusiasti dell'espansione dei nostri Moleskine Café nel mondo. Si tratta di un'...

Lusso sotto i riflettori a Milano dopo conti LVMH : (Teleborsa) - Giornata nel complesso buona per il settore del Lusso , anche se il settore mitiga la performance più brillante evidenziata in mattinata, in scia ai solidi risultati della francese LVMH .

Milano - treno deragliato a Pioltello : solo dopo “l’analisi metallografica avremo la verità” : Sarà “l’analisi metallografica avremo la verità” a fare luce sulla causa che ha determinato il deragliamento del treno verificatosi ieri all’altezza di Seggiano di Pioltello, alle porte di Milano: lo ha dichiarato all’Adnkronos il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, ingegnere e docente di Meccanica applicata alle macchine. La causa primaria “sembra proprio essere nel giunto, nel segmento di ...

Fiat Chrysler corre sul circuito di Milano dopo conti e outlook : Progresso marcato per Fiat Chrysler , che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti. Driver principale del rialzo sono i conti del 2017 e del quarto trimestre , annunciati la vigilia, che hanno ...