Milan | Bonucci | ' Social? Quando insultano la famiglia vorresti andarli a prendere a casa'

Milan - Montella è solo un ricordo : anche Bonucci elogia Gattuso e dice la sua sulle critiche ricevute : La cura Gattuso sta dando i propri frutti in casa Milan. I rossoneri sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima ottenuta contro una Lazio che ha dimostrato di essere una delle squadre più in forma del campionato. anche Bonucci vuole sottolineare i progressi fatti da quando in panchina è arrivato Gattuso: “Il mister ha saputo risvegliare in noi la forza del gruppo, ora tutti lottiamo per il compagno ed è bello far parte di ...