Migranti | Berlusconi | “Bomba sociale | in 600mila non hanno diritto di restare”

Berlusconi : "Ci sono 600mila Migranti che non hanno diritto di restare - è una bomba sociale pronta ad esplodere" : Per il leader di Forza Italia l'immigrazione "è una questione urgentissima. Oggi in Italia si contano 650mila migranti di cui solo il 5% ha diritto a restare perché rifugiati. Gli altri rappresentano una bomba sociale pronta a esplodere, vivono di espedienti e di reati"

Berlusconi: "Ci sono 600mila migranti che non hanno diritto di restare, è una bomba sociale pronta ad esplodere" Per il leader di Forza Italia l'immigrazione "è una questione urgentissima. Oggi in Italia si contano 650mila migranti di cui solo il 5% ha diritto a restare perché rifugiati. Gli altri rappresentano una bomba sociale pronta a esplodere, vivono di espedienti e di reati"

