Mertens-Hamsik - il Napoli passa a Benevento e torna al primo posto :

Benevento-Napoli 0-2 | La diretta Capolavoro Mertens - poi Hamsik : Il Napoli capolista a Benevento contro l'ultima in classifica. Il derby testacoda, posticipo domenicale della giornata di serie A, ha una posta in palio altissima. Gli azzurri devono rintuzzare...

MOVIOLA SERIE A / Var - gli episodi più discussi : Mertens e Hamsik - le decisioni di Orsato (21^ giornata) : MOVIOLA SERIE A: gli episodi più discussi , le revisioni del Var, l'analisi di quanto accaduto nella 21^ giornata di campionato. Il gol di Mertens al limite, possibile rigore in Inter Roma(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:19:00 GMT)

Hamsik fa il regista. Mertens logorato : 6 REINA Deve soltanto bloccare un destro fiacco di Pazzini. 6 HYSAJ Spinge poco e male, compitino sufficiente. 6 ALBIOL Puntuale e tempestivo nelle chiusure (dal 40' st MAKSIMOVIC sv). 7 KOULIBALY Non ...

Napoli - Hamsik : 'Scudetto? Siamo sulla buona strada. Su Mertens ...' : Marek Hamsik , capitano del Napoli , parla a Premium Sport dopo la sfida vinta contro il Crotone: 'Non pos Siamo permetterci di soffrire come nel finale. Scudetto? Siamo sulla buona strada da 3 anni, è il momento di concretizzare. Callejon e Mertens si ...

Napoli-Fiorentina - le pagelle : Mertens non incide - Hamsik a corrente alternata. Allan l'ultimo ad arrendersi : Reina 6,5 - Decisivo nel primo tempo quando nega il gol a Simeone in un paio di circostanze. Hysaj 6 - Sollecitato più volte, fa quel che può ma non riesce a incidere. Albiol 6 - Prova a dare la ...