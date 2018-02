Meloni accusa Colle | Alla mamma di Pamela non una telefonata

Renzi ha completato l'opera. L'accusa del lettiano Meloni - escluso dalle liste Pd : "Un regolamento di conti" : Matteo Renzi ha concluso l'opera, cominciata con la defenestrazione di Enrico Letta da Palazzo Chigi. Questo il senso delle parole di Marco Meloni, deputato uscente del Pd vicino all'ex premier Letta e non ricandidato da Renzi nelle liste per le elezioni del 4 marzo."Non conosco le ragioni per le quali non mi sia neppure stata proposta una candidatura, neppure in posizione precaria o in un collegio difficile, e non amo le dietrologie. Posso ...