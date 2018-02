calcioweb.eu

: Marotta si sfoga contro De Laurentiis: parole al veleno dell'ad della Juventus! #JuveSassuolo #BeneventoNapoli - CalcioWeb : Marotta si sfoga contro De Laurentiis: parole al veleno dell'ad della Juventus! #JuveSassuolo #BeneventoNapoli -

(Di domenica 4 febbraio 2018)non le manda a dire al Napoli e risponde a tono dopo le polemichesettimana relative a Politano e non solo. L’adJuventus ha parlato ai microfoni di Premium sport,al vetriolo quelle del dirigente bianconero: “Noi siamo tranquillissimi, sappiamo che certe insidie vanno affrontate annualmente: che sia il Napoli o un’altra. Quello che dicono gli altri ci carica, vista la tradizione che ha la Juventus nel battagliare per lo Scudetto. Le considerazioni di Sarri e ADL non ci toccano, quest’ultimo da uomo di cinema è un burlone di natura. Schopenhauer diceva: “quando parlano di te devi capire chi sono gli altri”, e questo spiega tutto”.molto dure quelle di, il quale parlando col sorriso ha mandato staffilate notevoli a De. L'articolosiDeal...