Marotta | Non ci toccano le frecciatine del Napoli | De Laurentiis è un burlone

Juventus - Marotta : 'Non ci toccano le frecciatine da Napoli. de Laurentiis un burlone' : Lo ha detto l'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta a Premium Sport. 'Se invece devo dare una riposta seria cito una frase del filosofo tedesco Schopenhauer che ha detto 'quando ...

Marotta : 'Politano ci piace - ma il suo destino non dipende dalla Juve' : Buffon e Politano. Intervistato da Rai Sport l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha parlato dei temi caldi in casa Juventus: 'Con Buffon noi siamo un tutt'uno, è giusto che un campione della sua statura faccia delle ...

Juventus - Marotta : "Emre Can? Contatti ben avviati - ma trattativa non conclusa" : Il d.g. della Juve Beppe Marotta, ai microfoni di Rmc Sport, conferma ai microfoni di Rmc Sport l'interesse per Emre Can, il centrocampista tedesco in scadenza col Liverpool: "I nostri Contatti sono ben avviati - afferma - ma la trattativa non è affatto conclusa". c'è l'accordo? - Secondo ...

La scelta di Buffon non scuote la Juve : Agnelli e Marotta hanno già deciso : Alla fine di questa settimana, domenica 28 gennaio, Gianluigi Buffon compirà 40 anni . Mentre il portierone della Juventus e della Nazionale viene (giustamente) celebrato in ogni angolo del mondo (nella foto, la copertina che gli ha dedicato France Football ), la Juve è in attesa di una sua decisione per il futuro . Come ha più volte ripetuto il presidente Andrea Agnelli , spetta a Gigi ...

Carnevali : “Il Sassuolo non ha mai avuto pressioni da Marotta. È una barzelletta” : “Politano era un’alternativa che ci piaceva, poi abbiamo sentito Marotta che l’ha dichiarato incedibile. Sto scherzando naturalmente”. Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Maurizio Sarri riguardo la situazione relativa a Matteo Politano, obiettivo del calciomercato azzurro. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha però chiarito: ...