Marchiati dal nome | la gabbia del brand - editoriale

(Di domenica 4 febbraio 2018) In questi giorni nella rete c'è molto trambusto a causa di Metal Gear Survive, con fazioni di utenti a favore o meno dello spin-off della serie Konami. In questa enorme guerra civile fa capolino la beta pubblica del gioco, chiamata a giostrarsi tra le aspettative e l'astio di tutti i fan del. Quali sono le pressioni che uncosì importante genera all'interno dell'industria? Questo caso dà ottimi spunti di riflessione per cercare di analizzare una situazione che ha provocato forte gastrite nei più sensibili. Tutti ricordano la guerra fredda intercorsa tra il publisher nipponico e Hideo Kojima, creatore della serie Metal Gear, con il designer costretto ad allontanarsi dall'azienda in cui iniziò la sua sfavillante carriera. Proviamo a metterci nei panni dei "capoccia" di Konami: siamo i responsabili di un'impresa che a breve compirà 50 anni di vita, dal passato glorioso ma dal ...