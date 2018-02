Maltempo Emilia-Romagna | 1 800 le utenze elettriche disalimentate

meteoweb.eu

#Maltempo, 12mila utenti senza luce in Emilia Romagna - SkyTG24

(Di domenica 4 febbraio 2018) Leina seguito delle precipitazioni nevose di ieri sono scese a 1.800. I Comuni interessati sono quelli di Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Loiano, Marzabotto, Monterenzio, Pianoro, Sasso Marconi, Vergato, e Valsamoggia in provincia di Bologna; quelli di Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, e Sant’Agata Feltria in provincia di Rimini; quello di Serramazzoni, in provincia di Modena. In mattinata e-distribuzione, la societa’ del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, ha spiegato che il servizio elettrico si sta avviando alla normalizzazione. L'articolo: 1.800 lesembra essere il primo su Meteo Web.