Mai ‘na gioia

Luigi Di Maio - ‘nato ieri’ - qualche volta ci azzecca : Luigi Di Maio, anche grazie alle sue recenti uscite surreali (europeista a giorni alterni, filo-abusivista come tira il vento), si conferma il vero “Judy Holliday, nata ieri” della Seconda Repubblica italiana, in trasmigrazione verso la Terza. Con una precisazione per i lettori più giovani: qui si parla di una attrice – la Holliday – specializzata nelle parti da bionda svampita, consacrata a icona nella storia del cinema dal film del 1950 ...