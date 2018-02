'Renzi ha preso soldi da Mafia Capitale'. 'M5s candida amici del clan spada'. Si infiamma lo scontro sugli impresentabili : ... la Campania, citando "De Luca junior candidato a Salerno" ma, ha spiegato, "siccome segue le orme del padre non solo per quanto riguarda la carriera politica, imputato per bancarotta fraudolenta". ...

"Renzi ha preso soldi da Mafia Capitale". "M5s candida amici del clan spada". Si infiamma lo scontro sugli impresentabili : Si accende lo scontro tra Di Maio e Renzi sui candidati impresentabili. Dal palco di Nuoro, il capo politico dei 5 stelle attacca il segretario del Pd: "Renzi ci dice che noi abbiamo candidato nelle nostre liste un amico degli Spada. Rispondo io: ma lo dici proprio tu che hai preso i soldi da Buzzi e da Mafia capitale per le elezioni?", ha detto Di Maio raccogliendo gli applausi di centinaia di sostenitori del Movimento. "Anziché ...

Mafia 2 : con questa mod potremo esplorare la mappa fin da subito : ModdedGames ha lanciato una nuova mod piuttosto interessante per il secondo capitolo di Mafia, riporta DSOgaming.La mod si chiama Free Ride 2.2 e come avrete già intuito dal nome, rende possibili viaggiare in free roaming in Mafia 2 senza nemmeno avviare la modalità storia della campagna.Con questa mod è inoltre possibile cambiare l'ora del giorno ed esplorare Empire Bay. Chi è interessato alla mod, la può scaricare da questo indirizzo.Read ...

Elezioni - Bindi contro liste Pd : “Perché deputato antiMafia come Mattiello non è in posizione certa e altri sì?” : Si tiene fuori dai giochi, non si ricandiderà in parlamento, ma la presidente uscente della commissione antimafia, la dem Rosy Bindi, lancia una frecciata al segretario Pd Matteo Renzi sulla composizione delle liste e lo fa senza mai citarlo.”Esco dal politicamente corretto – ha premesso sabato durante “contromafie“, la due giorni di dibattiti organizzata da Libera -. Se fossi responsabile delle liste elettorali, farei ...

L'attentato al tritolo contro Pippo Baudo/ La Mafia provò a ucciderlo con una bomba nel 1991 : “Una vendetta” : L'attentato al tritolo contro Pippo Baudo: la mafia provò a ucciderlo nel 1991. “Volevano vendicarsi”, raccontò molti anni dopo il conduttore. Dagli avvertimenti si passò all'attacco(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:07:00 GMT)

Centri scommesse in affari con la Mafia : 31 arresti a Palermo - : In manette anche Benedetto Bacchi, imprenditore che con l'aiuto delle cosche mafiose era riuscito a monopolizzare e realizzare una rete di più di 700 agenzie abusive

Mafia : Musumeci - beni confiscati per fronteggiare emergenza casa : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - L’emergenza abitativa in Sicilia è stato uno dei temi al centro dell'incontro, a Palazzo d’Orleans, tra il presidente della Regione, Nello Musumeci, e il direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla cri

Elezioni 2018 - Margherita Corrado : "La mia lotta contro Mafia e cemento" : Crotone, 31 gennaio 2018 - È stata la paladina dei beni archeologi calabresi contro la cementificazione selvaggia della costa, facendo finire alla sbarra gli speculatori e anche il suo 'datore di ...

Mafia - armi e pizzo a Bagheria/ Arrestati nipoti del boss Giuseppe Scaduto : "contatti con Messina Denaro" : Mafia, traffico d'armi e pizzo: sei Arrestati a Bagheria tra cui anche i nipoti del boss Giuseppe Scaduto. Contatti con Messina Denaro e traffici.

Mafia - Bagheria : preso un boss che aveva contatti con Messina Denaro : Mafia, Bagheria: preso un boss che aveva contatti con Messina Denaro Sei arresti, coinvolto anche Paolo Liga, nipote del boss Giuseppe Scaduto: secondo le indagini aveva la funzione di agevolare i contatti con il boss latitante Matteo Messina Denaro Continua a leggere L'articolo Mafia, Bagheria: preso un boss che aveva contatti con Messina Denaro sembra essere il primo su NewsGo.

Mafia - armi e pizzo a Bagheria/ Arrestati nipoti del boss Giuseppe Scaduto : “contatti con Messina Denaro” : Mafia, traffico d'armi e pizzo: sei Arrestati a Bagheria tra cui anche i nipoti del boss Giuseppe Scaduto. Contatti con Messina Denaro e traffici criminali di Cosa Nostra(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 11:02:00 GMT)

Mafia - Bagheria : preso un boss che aveva contatti con Messina Denaro : Sei arresti, coinvolto anche Paolo Liga, nipote del boss Giuseppe Scaduto: secondo le indagini aveva la funzione di agevolare i contatti con il boss latitante Matteo Messina Denaro

Mafia - sei fermi a Bagheria : "Preso un boss in contatto con Matteo Messina Denaro" : Fermate dai carabinieri di Palermo sei persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Si tratta della prosecuzione dell'indagine della compagnia di Bagheria denominata “Legame", che...

Mafia : inquirenti - nipote boss arrestato in contatto con Messina Denaro : Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - Paolo Liga, il nipote del capomandamento di Cosa nostra a Bagheria, arrestato all'alba di oggi dai Carabinieri nell'ambito dell'operazione antiMafia che ha portato in carcere 6 persone, avrebbe avuto contatti con il boss latitante Matteo Messina Denaro. E' quanto emerg