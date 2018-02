macerata traini strage

agi

#Macerata Luca Traini, 28 anni, marchigiano, ha sparato a sette persone perché erano nere. E qui mi fermo. Terrorismo.

(Di domenica 4 febbraio 2018)aggravata dal razzismo: è questa l'accusa formulata dalla Procura per Luca, il 28enne arrestato dai carabinieri dopo il raid razzista di. Ed è la seconda volta che un'accusa simile viene formulata in Italia: il precedente risale al processo iniziato nel 2009 per lacompiuta a Castel Volturno il 18 settembre 2008. Davanti a una sartoria della cittadina campana erano stati massacrati a colpi di pistola e mitra sette immigrati africani. Quattro esponenti del clan del Casalesi furono condannati all'ergastolo e uno a 8 anni e mezzo di carcere. Perchéha sparato L'interrogatorio ha confermato che a scatenare il raid è stato l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana i cui resti smembrati sono stati trovati in due valigie, per il quale è in carcere uno ...