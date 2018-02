Macerata | Traini accusato di strage aggravata razzismo

Notte di isolamento per Traini dopo il raid xenofobo a Macerata : È ancora sotto choc Macerata. Sono passate ventiquattro ore dal raid razzista messo in atto da Luca Traini , il 28enne che ieri ha ferito a colpi di pistola sei migranti, seminando panico, terrore e sangue nella città marchigiana, e trasformando un sabato mattina di normale routine a giorno di “ordinaria follia”. ...

Macerata - la donna ferita da Traini : 'Mi ha puntato la pistola puntata in faccia - ho pensato di morire' : ' Ho visto la morte in faccia , ero alla stazione di Macerata con una mia amica e lui è arrivato con quella macchina scura, ci ha puntato la pistola addosso, è stato attimo poi i colpi di pistola , ho ...

Macerata - Traini accusato di strage aggravata da razzismo : L'estremista di destra si trova in isolamento in carcere di Montacuto , Ancona, lo stesso dove si trova l'assassino di Pamela Mastropietro. I sei feriti non sono in pericolo di vita, ma tutti sotto ...