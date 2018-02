Macerata | sparatoria in centri | chi è l' uomo fermato

Sparatoria a Macerata - il colonnello dei carabinieri : 'Voleva uccidere - disposti rinforzi per la città' : Spari, urla, sangue, inseguimenti. Sembrava un attentato e come un attentato si è agito per catturare il killer degli immigrati di colore. Due ore e mezzo di terrore per la piccola città di Macerata ...