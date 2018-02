Macerata | se non vanno strumentalizzati i migranti | perché farlo con un leghista?

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2018) Tra i grandi fastidi del mondo moderno, l’incapacità di tacere. Una gara alla tuttologia che non si interrompe nemmeno se insanguinata, ma anzi accelera. Così la tragedia di, dove tragedia prima di molte altre è la parola più adattaesprime umano dolore, divampa sui social e nelle bocche fameliche nella maniera peggiore. Non il dolore, né i nomi delle vittime ignorate e già cremate dall’ardore, ma il dito puntato contro un volto iniettato di stupidaggini. Colpevole, omicida, cinico, cruento e, cosa peggiore di tutte,. Sia chiaro, non difendo la Lega mantice dei rancori; ma non posso nemmeno accettare l’ennesima strumentalizzazione generica e politica. Basta con gli sciacalli sui colpi ancora caldi. I meridionali non sono tutti mafiosi, gli extracomunitari non tutti delinquenti e poi, in un paio d’ore, esplode nella home di ogni social l’assalto alla Lega intera ...