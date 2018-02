MACERATA | RAID FASCISTA DI LUCA TRAINI Sparatoria | ultime notizie | Mentana | “nessuno

Raid MACERATA - Traini accusato di strage con l'aggravante del razzismo : strage aggravata dal razzismo . È l'accusa formulata dalla procura di Macerata per il ventottenne Luca Traini arrestato dai carabinieri per avere ferito sabato mattina a colpi di pistola sei stranieri ...

Notte di isolamento per Traini dopo il raid xenofobo a MACERATA : È ancora sotto choc Macerata. Sono passate ventiquattro ore dal raid razzista messo in atto da Luca Traini , il 28enne che ieri ha ferito a colpi di pistola sei migranti, seminando panico, terrore e sangue nella città marchigiana, e trasformando un sabato mattina di normale routine a giorno di “ordinaria follia”. ...

Raid razzista a MACERATA - Traini in isolamento in carcere : E' in isolamento nel carcere di Montacuto, lo stesso in cui si trova rinchiuso Innocent Oseghale, il nigeriano 29enne accusato dell'omicidio di Pamela Mastropietro, la ragazza romana il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato chiuso in due trolley