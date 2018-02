Macerata | Meloni | vergognoso che Mattarella non abbia chiamato madre Pamela 2

liberoquotidiano

: Dopo i fatti di Macerata era logico non aspettarsi molto dal Berlusconi che si dava malato il 25 aprile quando era… - mante : Dopo i fatti di Macerata era logico non aspettarsi molto dal Berlusconi che si dava malato il 25 aprile quando era… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) (AdnKronos) - "Sono indignata per quella-ha insistito- perchè non sono io che dovrei telefonare a quella, dovrebbero essere prima di me il Presidente della Repubblica, il presidente del Senato, il presidente della Camera, il presidente del Consiglio, il ministro degli Interni che