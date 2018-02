Macerata | la donna ferita da Luca Traini | ' Mi ha puntato la pistola puntata in faccia | ho

Macerata - la donna ferita da Traini : 'Mi ha puntato la pistola puntata in faccia - ho pensato di morire' : ' Ho visto la morte in faccia , ero alla stazione di Macerata con una mia amica e lui è arrivato con quella macchina scura, ci ha puntato la pistola addosso, è stato attimo poi i colpi di pistola , ho ...

Macerata - cadavere di una donna fatta a pezzi trovato in due valigie : Il cadavere fatto a pezzi di una donna è stato trovato nelle campagne di Pollenza, in provincia di Macerata.Il corpo di una donna, senza vestiti e sembrerebbe di età molto giovane, è stato trovato all'interno di due valigie di colore rosso nelle campagne di Pollenza, in provincia di Macerata (Marche). Un uomo che passeggiava sul posto ha notato due trolley in un fosso e, pensando si potesse trattare di droga o merce rubata, ha avvertito i ...