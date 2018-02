Macerata | i sei feriti non sono in pericolo di vita | ma uno è grave

"Luca sei un eroe" - commenti choc sul Lupo di Macerata : Un "povero ragazzo" che forse "ha solo sbagliato obiettivo", ma spinto "sicuramente dall'amore per la Patria". Insomma "quasi un eroe". Luca Traini spara contro gli immigrati di Macerata e sul web ...

Macerata - spara da un'auto in corsa e ferisce sei stranieri : fa il saluto fascista quando lo fermano : Luca Traini, 28 anni, è stato bloccato dopo un inseguimento in auto. Nell'attacco sei persone sono rimaste ferite: due in maniera più grave. Il raid nei luoghi delle indagini su Pamela Mastropietro, la giovane uccisa e smembrata, per il cui delitto è stato arrestato un nigeriano