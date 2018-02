Macerata | comunità nigeriana | “Abbiamo dovuto rinviare iniziativa di solidarietà con

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2018) “Avevamo organizzato un’dicon la famiglia di Pamela. Ma abbiamorinviarla, perché abbiamo paura”. Sammy Kunoun, delladie responsabile dell’associazione multiculturale Anolf, era presente al momento del raid razzista di Luca Traini, che sabato 3 febbraio ha ferito dei persone a colpi di pistola. “Abbiamo sentito gli spari, ma non ci abbiamo fatto troppo caso. Siamo andati in ufficio. Dopo 5 minuti mi chiama il titolare del bar di via Verdi e mi dice ‘Ci stanno ammazzando, ci stanno sparando addosso” L'articolo: “Abbiamodicon famiglia di Pamela, abbiamo paura” proviene da Il Fatto Quotidiano.