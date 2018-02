Ma davvero l' iPhone X non fa rispondere alle telefonate?

agi

(Di domenica 4 febbraio 2018) Ma che davvero l’iPhone X, il telefonino più costoso del mondo, mille e passa dollari di tecnologia in 174 grammi di peso, il gioiello di casa Apple, quello che si sblocca quando lo guardi, oltre 29 milioni di esemplari venduti nei tre mesi che hanno preceduto il Natale, un record mai toccato prima da nessuno smartphone di casa Apple; ma che davvero l’iPhone X non riesce a rispondere alle? Il dubbio lo solleva il Financial Times che riporta quanto scrivono centinaia di clienti della Apple sui forum in rete. Secondo quanto riferisce il FT, a molti utenti dell’iPhone X capita il seguente problema: quando ricevono una telefonata, lo smartphone squilla ma sullo schermo non compare il tasto per rispondere. O meglio compare dopo sei, otto a volte una decina di snervanti secondi trascorsi i quali a volte il chiamante ha già attaccato. Ora poter ...