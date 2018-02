Ma davvero l'iPhone X non fa rispondere alle telefonate? : Ma che davvero l’iPhone X, il telefonino più costoso del mondo, mille e passa dollari di tecnologia in 174 grammi di peso, il gioiello di casa Apple, quello che si sblocca quando lo guardi, oltre 29 milioni di esemplari venduti nei tre mesi che hanno preceduto il Natale, un record mai toccato prima da nessuno smartphone di casa Apple; ma che davvero l’iPhone X non riesce a rispondere alle telefonate? Il dubbio lo solleva il ...

Little Pepper S11 è un clone di iPhone X davvero niente male : Arriva dalla Cina l'immancabile clone dell'ultima creatura di casa Apple, Little Pepper S11 prova ad imitare iPhone X. L'articolo Little Pepper S11 è un clone di iPhone X davvero niente male è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.