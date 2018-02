M5s | Di Maio | ' Renzi ha preso soldi da mafia capitale'

Di Maio : "Ecco gli impresentabili di Pd e centrodestra" | Renzi : "Nel Lazio chi sostiene M5s vota uno scroccone amico degli Spada" : Il candidato premier del M5s posta sul blog delle Stelle l'elenco degli "impresentabili" del Pd e del centrodestra: la lista va da Luca Lotti a Umberto Bossi e Roberto Formigoni. Il leader del Pd replica citando il caso di Emanuele Dessì.

Sondaggio Ixè - il M5s di Luigi Di Maio perde lo 0 - 5% in una settimana. Continua a crescere Forza Italia : Un mese esatto al voto. La febbre elettorale è ai massimi livelli, così come l'attenzione ai sondaggi. L'ultimo è quello di Ixè per Huffington Post Italia , da cui emerge la consueta situazione ...

M5s - Di Maio pubblica la lista "impresentabili" di Pd e centrodestra - : Il leader dei grillini, sul nuovo sito del Movimento, stila un elenco di politici che, dal suo punto di vista, non sarebbero presentabili alle elezioni. La replica di Espisito , Pd, : "E' solo un modo ...

Di Maio - gli impresentabili di Pd e centrodestra/ Da Formigoni a Lotti - la lista su blog M5s. Renzi - ”è fango” : Luigi Di Maio, "ecco gli impresentabili di Pd e centrodestra": la lista pubblicata sul blog M5s, la replica secca di Matteo Renzi “è il solito fango. Avviso di garanzia non è una condanna”(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:59:00 GMT)

Elezioni - Renzi : “C’è grande coalizione pronta - tra M5s e Lega”. Di Maio : “Larghe intese? Quella nata col Rosatellum” : “grande coalizione? C’è già, è Quella tra la Lega e i Cinque Stelle“. “Falso, è Quella che si è formata attorno alla legge elettorale“. Botte e risposta a distanza di luogo e tempo tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Il tema, neanche a dirlo, è quello dei possibili sviluppi politici dopo il voto del 4 marzo, specie se nessuna coalizione avrà i numeri per governare. La vulgata vede nell’intesa tra Pd e ...

«Ecco gli impresentabili di Pd e destra» : Di Maio all’attacco M5s : pochi clic e posti sicuri : Il candidato premier dei Cinque Stelle: «Noi diffamati da Renzi, queste invece le persone che devono sparire dalle liste». Da D’Alfonso ad Alfieri, da Cesaro a Formigoni

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : M5s - Di Maio pubblica lista impresentabili Pd e centrodestra (4 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Erdogan in Italia a Roma. Luca Traini spara agli immigrati a Macerata. Blog M5s, Di Maio pubblica lista impresentabili di Pd e cdx (4 febbraio 2018).(pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:45:00 GMT)

Luigi Di Maio umiliato dal M5s : alle Parlamentarie non lo ha votato nessuno : Finalmente il Movimento 5 Stelle pubblica i dati relativi alla primarie del partito che esprime Luigi Di Maio candidato premier. A votare per scegliere i candidati alla Camera sono stati in 39.991 , ...

M5s - Di Maio 'Noi impresentabili Ecco quelli degli altri' : ... la Campania, citando 'De Luca junior candidato a Salerno' ma, ha spiegato, 'siccome segue le orme del padre non solo per quanto riguarda la carriera politica, imputato per bancarotta fraudolenta'. ...

M5s : Di Maio pubblica lista 'impresentabili' Pd-destra : "Chi si è permesso di diffamare il M5S dicendo che abbiamo in lista degli impresentabili si faccia un esame di coscienza". Così il capo politico del Movimento Cinquestelle, Luigi Di Maio, a Cagliari ...